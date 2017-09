BAWAG plant noch heuer Börsengang in Wien

Die Alt-Eigentümer geben ihre Aktien ab - © APA

Nun ist offiziell, was schon lange in den Medien spekuliert worden war. Die BAWAG geht in Wien an die Börse. Die beiden Großeigentümer Cerberus und Golden Tree wollen ihre Investition versilbern, es werden alte Aktien angeboten. Potenziellen Investoren verspricht die Bank eine jährliche Dividendenausschüttung von der Hälfte des Nettogewinns, die Bank will bis 2020 eine Mrd. Euro investieren.