Bauunternehmer ließ Mann in Wien von Schlägertrio verprügeln

Ein Angreifer wurde bereits festgenommen - © APA

Ein Schlägertrio soll im Auftrag eines Bauunternehmers am Dienstag einem 28-Jährigen in Wien-Favoriten beide Unterarme gebrochen und eine Rissquetschwunde am Kopf zugefügt haben. Die Angreifer attackierten den Mann nicht nur mit Fäusten und Tritten, sondern auch mit einem Schlagstock, berichtete die Polizei. Zuletzt richteten sie dem Opfer noch “schöne Gruße” aus.