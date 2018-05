Baustoff für ein ideales Raumklima

Holz hat in Vorarlberg als Werkstoff eine lange Tradition und gewinnt – in Kombination mit anderen Baustoffen oder als reine Holzkonstruktion – immer mehr an Bedeutung.

Vorarlberger Planer und Holzbauer, die in der internationalen Architekturszene immer wieder für Aufmerksamkeit sorgen, sind seit Jahren Vorreiter für den faszinierenden Werkstoff Holz. Holz lebt, Holz atmet. Die Vorarlberger Holzbauarchitektur ist ein Aushängeschild des Landes. Vorarlbergs Waldbesitzer sind stolz auf die naturnahe Waldbewirtschaftung und die Nutzung des regionalen Baustoffes und Energieträgers Holz. Rund 610.000 Vorratsmeter Tannen-, Fichten- und Laubholz wachsen laut der Plattform Holzbaukunst jährlich im Ländle nach.

Ökonomie und Raumklima

Holz weist als regional verfügbarer Werkstoff klare ökonomische Vorteile auf: Holz aus heimischer Produktion verringert Lieferwege, kann kos-tensparend vor Ort gewonnen, im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle aufgerichtet werden. Zudem ist Holz ein Baustoff mit kurzen Bauzeiten, da Trocknungszeiten wegfallen. Holz ist feuchtigkeitsausgleichend und einer der wenigen regenerierbaren Werkstoffe, die dem Menschen auf Dauer zur Verfügung stehen, solange Wälder vernünftig bewirtschaftet werden. Zusätzlich übt Holz einen positiven Einfluss auf unser Klima aus. Es nimmt Co 2 aus der Luft auf und reduziert den Treibhauseffekt. Holz sorgt für ein natürliches Wohngefühl und leistet einen bedeutenden Beitrag zur Wohngesundheit. Es reguliert das Raumklima, indem es Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt und diese bei Trockenheit wieder abgibt. Daher hat dieser Naturwerkstoff spürbare Auswirkungen auf die Temperatur und den Feuchtigkeitsgehalt in unseren Wohn- und Arbeitsräumen. Behaglichkeit hängt von Temperatur und Raumluftqualität ab und kann sich erst einstellen, wenn diese Faktoren in ausgeglichener Balance stehen. Dank der geringen Temperaturleitfähigkeit von Holz fühlt man einladende Wärme.

Konstruktion und Ästhetik

Holz ist der universellste Werkstoff, den es gibt. Nicht umsonst wird der heimischen Weißtanne in der Vorarlberger Holzbaukultur viel Bedeutung zugesprochen. Das Tannenholz unterscheidet sich in einigen feinen Einzelheiten von der verwandten Fichte. Sichtbare Konstruktionen aus Tannenholz wirken daher oft hochwertiger und sind unempfindlicher gegen alkalische oder säurehaltige Behandlungen, zudem ist es feuchtigkeitsbeständiger als z. B. die Fichte. Aber auch andere Holzarten weisen Vorteile auf – ob Lärche, Eiche, Buche und Co. Bauen mit Holz vermittelt Geborgenheit. Der Werkstoff wird jedoch auch in topmodernen Designs zeitgenössischer Architektur und Innenarchitektur als Material der Wahl eingesetzt. Die Wohnatmosphäre und das Raumklima in einem Holzhaus sind sehr angenehm – selbst wenn man von außen aufgrund einer modernen Fassadengestaltung die Holzkonstruktion als solche gar nicht mehr erkennt. Die Initiative Holzbaukunst hält dies treffend fest: „Holz als Allroundtalent ist der einzige Baustoff, der zugleich für konstruktive, isolierende und ästhetische Anforderungen eingesetzt werden kann.“

Gelebter Klimaschutz

Im Fall von Holzprodukten spricht man im Gegensatz zu Wäldern nicht von „Kohlenstoffsenkern“, sondern von „Kohlenstoffspeichern“, da sie selbst kein CO 2 aus der Atmosphäre fixieren, sondern den bereits im Baum gespeicherten Kohlenstoff über ihre gesamte Lebensdauer in sich tragen. Die Plattform proholz Österreich erläutert: Ein Holzhaus speichert bis zu 30 Tonnen CO 2 : Ein Kubikmeter Holz wächst pro Sekunde nach, so viel, dass täglich 2160 Häuser gebaut werden könnten und 788.400 in einem Jahr. Nadelholzarten werden meist für die konstruktiven Teile eines Hauses verwendet. Die sichtbare Gestaltung von Innenwänden oder Fassade wird je nach Verwendung des Bauteiles unter Umständen aus höherwertigen Holzarten hergestellt.

Gestaltungsmöglichkeiten

Holz kann Lasten tragen und hat gleichzeitig eine wärmedämmende Funktion. Zeit, Geld und Rohstoffe können bei der Errichtung erspart werden, laufende Heizkosten gespart und ein behagliches und gesundes Haus gewonnen werden. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, die sich aus der Vielzahl an Holzarten ergibt, ist für Architekten und Gestalter eine Wonne. Je nach individuellem Farbspiel, der Maserung und Struktur können Möbelstücke und Wandverkleidungen aus Holz als gestalterische Akzente eingesetzt werden. Holz lädt sich nicht elektrostatisch auf und zieht keinen Staub an. Die Schleimhäute danken es. Mit seiner offenporigen und pflegeleichten Oberfläche kann Holz antibakteriell wirken – dies sind ebenfalls Gründe, warum immer mehr Küchen und Arbeitsflächen in dem Naturmaterial ausgeführt werden.

Individuelle Hausträume