Baustelle zur Parlamentssanierung wird eingerichtet

Neue Sanierungsarbeiten starten demnächst - © APA

Die Generalsanierung des Parlamentsgebäudes hat planmäßig begonnen. Eine Bautafel vor dem Haus signalisiert den Start des Großprojekts. Mit Abschluss der Übersiedlung in die Ausweichquartiere wurde das Haus am Montag an die Parlamentsgebäudesanierungsgesellschaft m.b.H. übergeben. Die Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) übernimmt das Management des Gebäudes.