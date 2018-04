Baustart im Eisstadion Hohenems

Mit dem offiziellen Spatenstich haben am Dienstag die Arbeiten zur Erweiterung und Sanierung der Kunsteisbahn Hohenems begonnen.

In einer ersten Bauetappe wird dabei in diesem Sommer auf der Nordseite ein Erweiterungsbau mit rund 326 Quadratmeter Nutzfläche mit 4 Umkleidekabinen inklusive entsprechenden Nasszellen und Nebenräumen errichtet. Dies war schon länger ein Wunsch der Verantwortlichen, denn die bisherigen Umkleiden der Mannschaften und dem Nachwuchs des Hohenemser Schlittschuhclubs bieten viel zu wenig Platz. In weiterer Folge wird in diesem Sommer die Eishockeybande gemäß den aktuellen Sicherheitsbestimmungen erneuert und für die Eisflächenbeleuchtung werden vier Flutlichtmasten samt neuer Beschallungsanlage errichtet.