Bauprojekt in Lustenau gefährde Z-Variante: Jetzt spricht Kurt Fischer

Nach dem Krisen-Gipfel im Landhaus: Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer ist im VOL.AT-Interview.

Lustenau kommt auch nach dem überraschenden Rückzug von Ikea nicht aus den Schlagzeilen. Eine Meldung der Wirtschaftspresseagentur (wpa) sorgte am Mittwoch für Wirbel in der Marktgemeinde Lustenau. Wie es darin heißt, gefährde ein soziales Bauprojekt der VOGEWOSI eine wichtige S18-Anschlussstelle in Lustenau. Im Falle eines Baus würden jahrelange Planungen und Verfahren zunichte gemachte werden.