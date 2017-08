Baumulde krachte in Wiener Bim: Frau verletzt

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 11.30 Uhr in der Kaiserstraße. Arbeiter wollten mittels Kran eine große Mulde, in der sich eine kleinere Mulde befand, zur Seite heben. Dabei geriet die Ladung ins Schwingen und krachte in die Straßenbahn. Das Türportal der Garnitur wurde zerstört. Eine 52-jährige Frau erlitt Abschürfungen und wurde laut Wiener Berufsrettung zur Abklärung ins Spital gebracht.

Die Straßenbahnlinie wurde zur Station Josefstädter Straße umgeleitet, sodass die Fahrgäste mit der U6 weiterfahren konnten. Gegen 13.00 Uhr wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

(APA)