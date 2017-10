Baumgartlinger richtete Kritik und Appell an ÖFB

Baumgartlinger kritisiert die Ablöse Ruttensteiners - © APA

Julian Baumgartlinger hat sich in die Riege der Kritiker an der Vorgehensweise des ÖFB-Präsidiums bei der Trennung von Marcel Koller eingereiht. Der österreichische Fußball-Teamkapitän bemängelte am Donnerstag ebenfalls die Aussagen von Landeschefs vor der Präsidiumssitzung im September und wünschte sich für die Zukunft eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und Verbandsführung.