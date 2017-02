Baumeisterin Faißt und Moderator Fasser zu Gast

Lingenauer Erzählabende Manchmal, wenn es der Zufall will, unterhält man sich mit anderen aus dem Dorf und bekommt dabei eine kleine Geschichte geschenkt. Eine die berührt, die uns zum Lachen oder zum Nachdenken bringt oder eine, die Erinnerungen wachruft. Das Geschichtenerzählen war früher Teil unseres Alltags, mit „Lingenau erzählt“ möchten wir diese Kultur des Erzählens wieder beleben. Wir laden daher ein zu Erzählabenden bei den Lingenauer Wirten. An jedem Abend erzählen zwei Lingenauer und Lingenauerinnen einen „Schwank“ aus ihrem Leben und wir wollen Einblick geben in das Projekt „Lingenau erzählt“. Danach ist Platz für einen gemütlichen Austausch.Durch das Programm führte Isabella Natter-Spets. Erzählabenden bei den Lingenauer Wirten waren Cornelia Faißt (Baumeisterin) und Philipp Fasser (Tontechniker, Moderator) GH Alpenblick.

Nächste 12.2.2017 GH Traube Lingenau

Erzählabenden bei den Lingenauer Wirten sind nächstes Mal Nußbaumer Josef Peter Lingenau Landwirt,und (Schauspielerin) Michaela Bilgeri.