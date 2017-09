Baumeister zumindest bis zur Winterpause Admira-Trainer

"Ich mache es einmal bis Winter, dann schauen wir weiter" - © APA (Archiv/EXPA)

Ernst Baumeister wird zumindest bis zur Winterpause als Cheftrainer der Admira fungieren. Das erklärte der 60-Jährige am Donnerstag gegenüber der APA. Baumeister, der zuletzt Sportdirektor in der Südstadt war, hatte am vergangenen Samstag den zum deutschen Zweitligisten Greuther Fürth abgewanderten Damir Buric beerbt. “Ich mache es einmal bis Winter, dann schauen wir weiter”, sagte Baumeister.