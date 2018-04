Baulandverdichtung als Notwendigkeit?

Der Umgang mit Grund und Boden stand beim Forum von vau/hoch/drei in Diskussion

„Von den derzeit gewidmeten Bauflächen sind nur zwei Drittel verbaut. Das andere Drittel von Vorarlbergs Bauland wäre theoretisch verfügbar. Baugründe werden seit Jahrzehnten in Vorarlberg auf Vorrat gekauft und gehortet, sie dienen der Wertsicherung und der Spekulation und werden kaum weiterverkauft“, sieht Architekt Gerald Mathis den Grund für steigende Immobilienpreise – sei es Grundstück oder Eigentumswohnung. Das Land arbeite an einem neuen Raumplanungs- und Verkehrplanungsgesetz, über dies sei eventuelle eine Regelung gegen solche Spekulationskäufe möglich, hofft der Mitstreiter der Initiative „vau/hoch/drei“.

Zu Wort kam an diesem Abend auch der Schrunser Bürgermeister Jürgen Kuster, der sich zu einer aktiven Bodenpolitik in seiner Gemeidne bekennt. „Raumplanung in der Gemeinde ist für mich ein Gebot der Stunde. Und da können wir als Gemeinde einiges bewirken“, für das Gemeindeoberhaupt aus. So setze man in Schruns auf Raumplanungsverträge, die einen Widmungswerber innerhalb von Jahren nach Widmung sozusagen zwingen, einen Bau zu beginnen.