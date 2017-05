Baugewerkschafter will Bestbieterprinzip stärken

Baugewerkschafter Josef Muchitsch - © APA

Am Bau gibt es Ermittlungen wegen angeblicher Preisabsprachen bei öffentlichen Aufträgen. Der oberste Baugewerkschafter Josef Muchitsch (SPÖ) will nun das Bestbieterprinzip weiter ausbauen. Weil Absprachen immer noch möglich seien, “muss das verschärft werden”, sagt Muchitsch der “Kronen Zeitung”. Eine Novelle des Bestbieterprinzips sei in Vorbereitung.