Bauernmarkt mit besonderen Spezialitäten

Satteins Am Sonntag vor einer Woche fand im Schäflegarten im Zentrum von Satteins der Walgauer Bauernmarkt statt, welcher von der Walgauer Jungbauernschaft unter der Leitung von Andrea Gaßner aus Satteins organisiert wird.

Vin A bis Z gab es allerlei Besonderheiten zu entdecken, die der Walgau zu bieten hat: Ähnis Äpfelschnitz“, unbehandeltes Trockenobst von Familie Schnetzer aus Ludesch, Bienenhonig von Bienenzuchtverein Frastanz-Satteins, und Zucchini in Chili eingelegt.

Neben kulinarischen Köstlichkeiten lockten Handschuhe und Wollmützen, Handtücher mit hübschen Traktoren verziert, handgemachte Seifen von After Eight bis Biene Maja, hübsche Grußkarten mit eigenen Fotos, Hausschuhe direkt aus Nepal und mehr.

Am Stand von Familie Gaßners Burghoflädile bedienten Andrea und Markus. Die schon legendären Käserouladen mit Schinken oder Nüssen durften dabei natürlich nicht fehlen und auch Hochprozentiges von Obstlern bis zu Likören wurde angeboten, darunter auch der beliebte Burggeist und Fruchtgeist. Der neue Alpkäse von der Alpe Gulm-Gävis war ebenso begehrt wie köstliche Marmelade und Eier von glücklichen Hühnern mit viel Auslauf. Hohe Nachfrage herrschte am Stand auch nach Backutensilien. he