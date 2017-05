Bauernhof in Tirol durch Großfeuer zerstört

Gespenstische Szenen in Jochberg - © APA (ZEITUNGSFOTO.AT/LIEBL)

Ein Bauernhof in Jochberg (Bez. Kitzbühel) sowie zwei Nebengebäude sind in der Nacht auf Sonntag durch ein Großfeuer zerstört worden. Aus noch unbekannter Ursache brachen kurz nach 21.00 Uhr Flammen aus, beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Bauernhaus bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten sich und ihr Vieh ins Freie retten, so die Polizei. Ein Feuerwehrmann erlitt eine Rauchgasvergiftung.