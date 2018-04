Bauernhof in Dornbirn: Jede Menge Osterhasen gewonnen!

Passend zur Osterzeit verloste VOL.AT leckere Schoko-Osterhasen! Heute wurden die fünf Gewinner mit der leckeren Köstlichkeit beliefert. Freuen durfte sich unter anderem ein Bauernhof in Dornbirn über eine süße Schlemmerei.

Ostern steht kurz vor der Türe. Was natürlich nicht fehlen darf, sind leckere Schokohasen. Deshalb gab es von VOL.AT und Sutterlüty heute Schoko-Osterhasen für die ganze Firma, die Schulklasse, den Sportverein oder den Stammtisch zu gewinnen!

Als eine der fünf Gewinner durfte sich Heike Spiegel aus Dornbirn über eine ganze Menge Schokohasen freuen. Sie ließ sich die Chance nicht nehmen, nahm am Gewinnspiel teil und gewann prompt Hasen für das ganze Team ihres Bauernhofs in Dornbirn, welcher derzeit gerade saniert wird! “Auch unsere fleißigen Arbeiter werden sich über die süße Pause freuen – und wie man sieht: auch Ziegenbaby Hubert!” so Heike Spiegel. Wir gratulieren und wünschen frohe Ostern!