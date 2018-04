Am kommenden Samstag findet die Dornbirner Bau-Wohn-Meile statt.

Dornbirn. Am 14. April 2018 dreht sich in der Dornbirner Lustenauerstraße alles ums Bauen, Wohnen und Wohlfühlen. Verschiedene Unternehmen bieten Besuchern die Möglichkeit sich einen Einblick in ihre Betriebe zu verschaffen. Zehn Firmen nehmen 2018 teil und öffnen ihre Türen. Von edlen Böden, hochwertigen Fenstern, Designer Möbeln, Stahlbau bis zur perfekten Farbgestaltung ist für jeden Besucher etwas dabei. Vor Ort kann man sich von den Profis Tipps holen und von speziellen Angeboten bei der Dornbirner „Bau-Wohn-Meile“ profitieren. Im Element sorgt das Flax mit einem speziellen „Bau-Wohn-Meilen-Menü“ zudem für das leibliche Wohl der Besucher.