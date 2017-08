Baubeginn gemeinnütziges Wohnbauprojekt

Weiler. (mima) Der derzeitige Bedarf an gemeinnützigem Wohnbau in der Gemeinde Weiler wird durch das Bauprojekt der Alpenländische Heimstätte im Wyllarweg ausreichend abgedeckt, wie auch Bürgermeister Dietmar Summer erklärt.

Fertigstellung Anfang 2019

Im Wyllarweg in Weiler entsteht in den kommenden Monaten ein Niedrigenergiehaus mit neun Mietwohnungen, acht PKW Unterstellplätzen und sieben Abstellplätzen im Freien. In dem zweigeschossigen Gebäude werden dabei acht 3-Zimmerwohnungen und eine 2-Zimmerwohnung entstehen. Insgesamt entsteht so eine Wohnfläche von rund 674 Quadratmeter. „Die Vergabe der Wohnungen erfolgt ausschließlich über die Gemeinde Weiler, wobei die Alpenländische beabsichtigt, leistbare Kaufanwartschaftswohnungen zu errichten“, erklärt dazu Weilers Gemeindesekretär Thomas Gabriel. Baustart ist am 28. August, geplante Fertigstellung ist Anfang 2019. Über die geplanten Kosten konnte das Gemeindeamt Weiler keine Auskunft geben.