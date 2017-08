Baubeginn für den Kindergarten Hofen

Göfis. (etu) Nach mehreren Jahren Planung in einer Projektgruppe, in verschiedenen Ausschüssen und einem gestalterischen Wettbewerb wurde im Juni mit den Arbeiten für das neue Kinderhaus in Hofen begonnen. Die Gemeinde hat bereits 60 Prozent der Bauaufträge vergeben. Die Angebote liegen, mit einer Ausnahme, innerhalb der geschätzten Kosten. Die Fertigstellung ist im August 2018 vorgesehen. Damit können die Kinder des Kindergartenprovisoriums Hofen und der Kleinkindbetreuung Sunnagarta voraussichtlich im September 2018 in das neue Gebäude übersiedeln.

Das neue Kinderhaus übernimmt die Ganztagsbetreuung für Kinder von eineinhalb Jahren bis zum Schuleintritt. Die Kindergärten Kirchdorf und Agasella werden weiter als Regelkindergärten geführt. „Die neue Kinderbetreuungseinrichtung wird über einen eigenen Eingangshof im Osten betreten. Die begrünten Innenhöfe bilden die Mitte der einzelnen Gruppen. Alle verfügen über einen überdachten Bereich, durch den L-förmigen Zuschnitt der Gruppenräume ergeben sich differenzierte Raumgefüge und ideale Belichtungssituationen von Osten, Süden und Westen“, erklärt Architekt Bernhard Marte (marte.marte). Die Spielhöfe sollen einen geschützten Übergang in den offenen Spielraum schaffen und wie ein Vierjahreszeitenzimmer wirken.