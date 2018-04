Bauarbeiter in Salzburg verschüttet

In Großarl im Pongau ist am Mittwochvormittag ein Bauarbeiter ums Leben gekommen. Eine Kanalkünette war in sich zusammengebrochen und hat den Mann verschüttet. Die Retter mussten den Verschütteten zuerst orten und dann mühsam per Hand mit Schaufeln freilegen. Noch in der Künette wurde mit der Reanimation begonnen, für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.

Über die Identität des Opfers und den genauen Unglückshergang lagen zunächst keine Informationen vor. Ein Sachverständiger und das Arbeitsinspektorat waren nach dem Unglück an Ort und Stelle. Auch ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuz stand im Einsatz.