Bauarbeiten für Projekt „Bäumlequartier am See“ haben begonnen

Lochau. Jetzt haben die Bauarbeiten für das Lochauer Prestigeprojekt der Rhomberg Bau GmbH begonnen. Auf dem ehemaligen Diem-Areal entstehen im „Bäumlequartier am See“ 135 neue Wohnungen sowie fünf Gewerbeeinheiten.

„Natürlich haben wir nach dem Umzug der Diem-Werke im Jahre 2013 nach Hörbranz und den Abbrucharbeiten im Herbst 2016 sowie nach der offiziellen Präsentation im Frühjahr 2017 bereits im Vorfeld erste Bauvorbereitungen getroffen. Der Voraushub wurde gestartet und die Wasserverhältnisse sondiert“, erklärt Projektleiter Daniel Leitinger von Rhomberg Bau. „Aber so richtig los geht es erst jetzt.“

In den kommenden Monaten werden nach den Plänen des siegreichen Architekturbüros „be baumschlager eberle“ auf der rund 12.800 m² großen Grundstücksfläche zwischen der Lindauer Straße und der Hörbranzer Straße in einem ersten Bauabschnitt von der Rhomberg Bau GmbH als Generalunternehmer vier Gebäude und anteilig die Tiefgarage errichtet.

Voraussichtlich Ende 2019 können diese ersten drei Gebäude der Rhomberg LiegenschaftsverwertungsGmbH & Co KG mit 36 Wohnungen, fünf Lofts und fünf Gewerbeeinheiten bezogen werden, im vierten Baukörper bietet die Wohnbauselbsthilfe 19 gemeinnützige Wohneinheiten an.

Insgesamt werden am Ende acht Gebäude mit 135 hochwertigen Wohnungen samt fünf Gewerbeeinheiten das Quartier in direkter Nähe zum Bodensee aufwerten. Eine weitere Besonderheit ist die Revitalisierung einer ehemaligen Diem-Werkshalle, die sozusagen als „Industrie-Denkmal“ saniert und in der Folge als Wohn- und Arbeitsraum genutzt werden soll.