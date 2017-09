Bauarbeiten für neuen Baseballplatz haben begonnen

Dornbirn. Die Bauarbeiten für den neuen Baseballplatz in Dornbirn sind in vollem Gange. Mitte August haben die Vereinsmitglieder der Dornbirn Indians den “alten” Platz abgebaut. Zäune, die Tribüne, Spielerbänke, etc. wurden entfernt.

Seit Ende August wird nun am Baseballplatz gebaut. Den Auftrag dazu hat die Firma Loacker Sportbau erhalten. Nach der ersten Bausitzung, bei der Joachim Frick – er gehört zur Indians-Baseballplatz-Projektgruppe – anwesend war, berichtet dieser: „Der Platz wurde vermessen und der Humus entfernt. Das Wetter hat bisher mitgespielt, als nächstes beginnt die Erstellung des Planum, sodass alles dem endgültigen Gefälle angepasst wird. Auf diesem wird dann der spezielle Aufbau erfolgen.“ Ziel ist, dass heuer noch angesät wird. Mit der Bauplanung und Leitung (Ing. Büro Landa und Tiefbauamt Stadt Dornbirn) sowie der Baufirma Loacker zeigt man sich seitens der Indians glücklich. „Die kompetenten Partner stimmen uns positiv, dass wir Mitte nächsten Jahres unsere ersten Heimspiele auf unserem Baseballplatz spielen können.”