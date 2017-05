Basketballer Jakob Pöltl arbeitet an Wurf und Kraft

Österreichs NBA-Export im Moment auf Heimaturlaub - © APA

NBA-Jungprofi Jakob Pöltl ist bei seinem ersten Heimatbesuch seit fast zehn Monaten noch nicht wirklich zum Ausspannen gekommen. Seit der Ankunft in Wien am Sonntag hat der 21-Jährige fast täglich in der Wiener Stadthalle trainiert. “Lockeres Werfen” nannte er es am Freitag bei einem Pressetermin. Neben dem Wurf liege der Fokus in der Vorbereitung auf die zweite NBA-Saison auf Kraft.