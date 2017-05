Basketball: NBA-Saison für Toronto vorzeitig zu Ende

Die Raptors taten alles, um den begeisterten Fans im und vor dem Air Canada Centre einen Sieg gegen den Titelverteidiger zu schenken und ein fünftes Spiel zu erzwingen. Die neuerlich von LeBron James (35) angeführten “Cavs” erwiesen sich jedoch als zu abgebrüht. Nachdem Toronto bei noch 6:38 Minuten auf der Uhr 93:92 in Führung gegangen war, drehte Kyrie Irving groß auf. Der Guard sorgte mit elf Punkten in Serie für ein 103:95 aus der Sicht des Teams aus Ohio. Das war die Vorentscheidung. James und Irving (27) erzielten 20 der 24 Punkte ihres Teams im Schlussviertel.

Bei Toronto machte sich das Fehlen von Kyle Lowry bemerkbar. Der Guard musste wegen einer Knöchelverletzung wie schon in Spiel drei passen. Serge Ibaka (23) und DeMar DeRozan (22) waren die erfolgreichsten Werfer der Kanadier.

Cleveland bleibt im Play-off 2017 ungeschlagen (8:0). Nach dem 4:2 im Conference-Finale der vergangenen Saison setzten sich die Cavaliers neuerlich gegen Toronto durch.

Pöltl darf auf eine erste NBA-Saison mit 54 Einsätzen im Grunddurchgang und sechs im Play-off zurückblicken. Er kam dabei insgesamt 652 Minuten (626 plus 26) zum Einsatz und verbuchte 175 Punkte (165 plus zehn) sowie 177 Rebounds (165 plus zwölf). Im Grunddurchgang waren 25:34 Minuten bei den San Antonio Spurs Anfang Jänner die längste Spielzeit. In drei Begegnungen erzielte Pöltl jeweils zwölf Punkte, zweimal holte er neun Rebounds. Im Play-off verzeichnete er im dritten Spiel der ersten Runde auswärts gegen die Milwaukee Bucks mit 9:25 Minuten, vier Punkten und sieben Rebounds seine persönlichen Bestwerte.

Play-off-Ergebnis der National Basketball Association (NBA) vom Sonntag – Conference Semifinale (“best of seven”), viertes Spiel:

Eastern Conference: Toronto Raptors (ohne Jakob Pöltl) – Cleveland Cavaliers 102:109 – Endstand in der Serie 0:4

(APA)