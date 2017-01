Baseball in Vorarlberg: Die Hard Bulls feiern ihr 25-jähriges Jubiläum

Der Verein Hard Bulls wurde 1991 gegründet. In den vergangenen 25 Jahren hat sich bei dem Verein einiges getan. “Wir sind von zehn Idealisten und Pionieren zu einen ausgewachsenen Verein gewachsen”, so der Obmann. Mittlerweile umfasst der Verein rund 100 aktive und 50 passive Mitglieder. In dieser Zeit hat der Verein zwei Baseballplätze in Hard gebaut. Die Planung des dritten Platzes ist in vollem Gange.

Größte Herausforderung

“In einer Nischensportart kämpft man immer wieder mit finanziellen Herausforderungen oder mit infrastrukturellen Problemen”, erzählt Rudigier. Derzeit kämpfen sie damit, dass sie zu wenig Nachwuchstrainer haben. Im Moment beschäftigen sie pro Training um die 50 Kinder. Dafür sind pro Training bis zu drei Trainer notwendig. “Das ist im Moment das größte Problem, mit dem der Verein zu kämpfen hat.”

Größte Erfolge

Einer der wohl größten Erfolge des Vereins war, dass sie 2001 die Krone der Austrian League gewinnen konnten. Im Jahr darauf konnten sie auch die Europa League gewinnen. Für die Zukunft möchte der Verein die Jugend auf Vordermann bringen, damit sie an diese Erfolge anknüpfen können. So ist der Verein ständig auf der Suche nach Nachwuchsspielern. Interessierte können jederzeit an einem Schnuppertraining teilnehmen. Alle Infos dazu finden Sie auf der Homepage der Hard Bulls.