Barnier: In Brexit-Übergangsphase "ist noch alles möglich"

Großbritannien könnte auch nach dem Brexit im März 2019 noch entscheiden, im EU-Binnenmarkt und der Zollunion zu bleiben. Bis Ende 2020 sei Großbritannien in einer Übergangsphase noch Mitglied des EU-Binnenmarkts und der Zollunion, sagte EU-Chefverhandler Michel Barnier laut der belgischen Zeitung "Le Soir". "Solange sie nicht ausgetreten sind, ist während der Übergangsphase noch alles möglich."

Wenn Großbritannien jegliche Hindernisse und Kontrollen im beiderseitigen Handel vermeiden wolle, gebe es nur die Möglichkeit, im Binnenmarkt und der Zollunion zu bleiben, sagte Barnier laut “Süddeutscher Zeitung” in dem Interview. “Bei allen anderen Optionen wird es Kontrollen geben.”

Bisher will Premierministerin Theresa May sowohl aus dem EU-Binnenmarkt als auch aus der Zollunion austreten. Sollte London seine Haltung ändern, “werden auch wir unsere Positionen verändern”, sagte Barnier dazu. “Wir bleiben offen. Es gibt keine Dogmen.”

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten Überlegungen aus Großbritannien im März erneut eine Absage erteilt, in Zukunft weiter Zugang zu bestimmten Teilen des EU-Binnenmarktes zu erhalten. Hier könne es “kein Rosinenpicken” in bestimmten Sektoren geben, heißt es in der Erklärung des EU-Gipfels vom März.