Barguil aus disziplinären Gründen von Vuelta ausgeschlossen

Der zweifache Etappensieger der heurigen Tour de France, der das Team mit Saisonende verlässt, lag bis dato als bester Sunweb-Fahrer auf Gesamtrang 13. “Ich sehe mich in einer anderen Rolle und ich wollte in den Bergen aufzeigen, wie ich es bei der Tour getan habe. Die Vuelta ist ein großartiges Rennen und es ist enttäuschend, sie zu verlassen, aber das ist eine Teamentscheidung, die ich akzeptieren muss”, wurde Barguil in einer Sunweb-Aussendung zitiert. Der 25-Jährige hatte bei der Tour de France neben zwei Tagessiegen auch das Trikot des besten Bergfahrers erobert.

(APA)