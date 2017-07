Die Segler David Bargehr/Lukas Mähr können bei den 470er-Weltmeisterschaften vor Thessaloniki die erste WM-Medaille in dieser Kategorie holen. Das OeSV-Duo verlor zwar mit den Tagesrängen 17, 4 und 19 eine Position, geht aber als Gesamt-Dritter in das Medal Race am Samstag. Im Kampf um Gold und Silber können die beiden nicht mehr eingreifen, der Vorsprung auf Platz vier beträgt aber acht Punkte.

Die Vorarlberger können sich Bronze holen, wenn sie nicht um mehr als drei Ränge hinter dem türkischen Boot Cinar/Cinar ins Ziel segeln. “Vor der WM war unser erklärtes Ziel das Erreichen des Medal Race. Alles was jetzt noch kommt ist Draufgabe. Es wird auf jeden Fall ein heißer Fight”, sagte Bargehr vor der Entscheidung. Niko Kampelmühler/Thomas Czajka im zweiten rot-weiß-roten Boot beendeten ihre erste gemeinsame WM auf dem 33. Platz. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken