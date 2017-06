Barenboim-Akademie als Europas Zentrum für arabische Musik

Barenboim plant wichtigsten Ort für Musik aus dem Orient in Europa - © APA (dpa)

Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim (74) will seine Musikakademie in Berlin zu einem Zentrum für arabische Musik ausbauen. Die für sein West Eastern Divan Orchestra gegründete Akademie und der dazu gehörende Pierre Boulez Saal sollten zum wichtigsten Ort für Musik aus dem Orient in Europa werden, sagte der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden am Donnerstag.