Barcelona zitterte sich bei Getafe zu 2:1-Sieg

Barcelona hatte eine gehörige Portion Glück - © APA (AFP)

Der FC Barcelona hat am Samstag in der vierten Runde der spanischen Fußball-Meisterschaft den vierten Sieg eingefahren – allerdings mit einer gehörigen Portion Glück. Die Katalanen lagen auswärts gegen Getafe durch ein Tor von Gaku Shibasaki (39.) – Barcas erstes Gegentor in dieser Liga-Saison – 0:1 zurück, doch die eingewechselten Denis Suarez (62.) und Paulinho (84.) brachten noch die Wende.