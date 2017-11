"Barcelona-Ziele" bei Kinderbetreuung nicht erreicht

Eine umfangreiche Anfrage zum Thema Kleinkindbetreuung und Kindergärten hat heute SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch eingebracht. Darin möchte er von den zuständigen Landesrätinnen Bernadette Mennel und Katharina Wiesflecker Auskunft darüber, warum das Land die „Barcelona-Ziele“ der EU noch nicht erreicht hat.

Das bedeutet, dass über 66 Prozent aller Kinder unter drei Jahren keinen Platz in einer professionellen Kleinkindbetreuungseinrichtung haben. Laut einer Agenda, die der EU-Rat bereits im Jahr 2002 beschlossen hat, hätte dies seit spätestens 2010 nicht mehr der Fall sein dürfen.

17 Fragen sollen sachliche Diskussion ermöglichen

„Das Land Vorarlberg war bei der Entwicklung in Sachen Kindergärten und Kleinkinderbetreuungseinrichtungen immer schon sehr schwach aufgestellt. In den letzten Jahren ist einiges passiert. Aber das ist immer noch zu wenig“, erklärt Michael Ritsch. Er erhofft sich daher detaillierte Auskünfte auf seine insgesamt 17 Fragen.

Auf dieser Grundlage könne eine qualifizierte Diskussion über notwendige Schritte geführt werden und das Angebot in den Betreuungseinrichtungen verbessert werden, so der Sozialdemokrat: „Seit 15 Jahren stehen die Barcelona-Ziele fest, und seit sieben Jahren müssten sie umgesetzt sein. Dass dies immer noch nicht geschehen ist, legt die großen Versäumnisse in Vorarlberg offen. Schlussendlich wird die Landesregierung hier noch einen Gang höherschalten müssen. Ich bin gespannt auf die Beantwortung meiner Anfrage. Ich hoffe, dass damit eine sachliche und lösungsorientierte Diskussion im Sinne der Kinder und Familien gestartet wird.“