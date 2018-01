Barcelona will nach kurzer Liga-Pause Meisterkurs halten

Der FC Barcelona und Real Madrid haben im spanischen Cup-Achtelfinale Kräfte geschont. Ohne Akteure wie Lionel Messi und Luis Suarez mussten sich die Katalanen gegen Celta Vigo im Hinspiel mit einem 1:1 begnügen, Real steht nach einem 3:0 bei Zweitligist Numancia indes vor dem Aufstieg. Am Sonntag geht es für Spaniens Fußball-Großmächte nach kurzer Winterpause nun in der Liga weiter.

Barcelona war am 23. Dezember der große Sieger im “ewigen” Duell. 3:0 gewann der Vizemeister in Madrids Bernabeu-Stadion, Real hat bei einem Spiel weniger nun einen Respektabstand von 14 Zählern. Dieser dürfte sich am Wochenende nicht verkleinern, wartet auf das noch ungeschlagene “Barca” doch das Heimspiel gegen den Tabellen-16. Levante. Real tritt am Sonntagabend indes voraussichtlich wieder mit dem im Cup geschonten Cristiano Ronaldo beim Elften Celta an.