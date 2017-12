Barcelona unabhängig - Spanien-Anhänger drohen mit Sezession

Nach ihrem Dämpfer bei der katalanischen Regionalwahl setzen die Unabhängigkeitsgegner offenbar auf eine neue Taktik: Sie wollen die katalanischen Nationalisten mit deren eigenen Waffen schlagen und drohen mit einer Abspaltung der Unionistenhochburg Barcelona von einer künftigen "Republik Katalonien". Im Internet hat sich eine Initiative für den "Exit" der Millionenmetropole samt Umfeld formiert.

Allerdings ist die Ausdehnung der Region entlang der Mittelmeerküste noch unklar. In einer Variante würde sie nur Barcelona mit seinem Umfeld umfassen (“Baja Tabarnia”), in einer zweiten Variante auch das westlich gelegene Gebiet um Tarragona (“Alta Tabarnia”). Die Befürworter der Sezession argumentieren unter anderem mit Erhebungen, wonach in dem betroffenen Gebiet – anders als im Rest Kataloniens – das Katalanische nur für eine deutliche Minderheit die Umgangssprache sei.