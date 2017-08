Barcelona-Terror: Sport-Welt drückte Mitgefühl aus

Ronaldo gedachte der Opfer - © APA (AFP)

Weltfußballer Cristiano Ronaldo und die spanischen Spitzenvereine FC Barcelona und Real Madrid haben nach dem Terroranschlag auf Barcelonas berühmter Flaniermeile Las Ramblas ihr Mitgefühl ausgedrückt. “Tief traurig über den Anschlag auf unsere Stadt. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und den Menschen in Barcelona”, twitterte Barca am Donnerstagabend.