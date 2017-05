Barcelona holte mit 3:1 über Alaves 29. spanischen Cuptitel

Messi und Co dürfen doch einen Titel bejubeln - © APA (AFP)

Der FC Barcelona hat am Samstag zum 29. Mal den spanischen Fußball-Cuptitel geholt und mit seinem dritten Gewinn der “Copa del Rey” in Folge seinen Status als Rekordsieger dieses Bewerbs ausgebaut. Die Katalanen gewannen in Madrid das Finale gegen Alaves mit 3:1.