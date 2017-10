Barcelona bindet Iniesta bis zum Karriereende

Iniesta bestimmt den Zeitpunkt seines Rücktritts selbst - © APA (AFP)

Barcelona-Kapitän Andreas Iniesta hat seinen Vertrag beim katalanischen Fußball-Verein auf Lebzeiten verlängert. Das teilte der Club am Freitag in einer Aussendung mit. Die Zusammenarbeit zwischen Iniesta und “Barca” läuft damit bis zu dessen Karriereende. Die Vertragsunterzeichnung wird am Freitag um 12.30 Uhr vonstattengehen, hieß es in der Mitteilung.