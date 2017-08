Barca “nah dran” an Verpflichtung von Coutinho und Dembele

Die Katalanen wollen sich nach dem Abgang von Superstar Neymar zu Paris Saint-Germain für die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro noch vor dem ersten Meisterschaftsspiel am Sonntagabend mit dem 20-jährigen Franzosen Dembele und dem 25-jährigen Braslianier Coutinho verstärken.

“Wir hoffen, dass sie am Ende das Trikot des FC Barcelona tragen werden”, sagte Segura, der die Notwendigkeit von Verstärkungen für den spanischen Fußball-Club betonte. “Wir diskutieren darüber, wir sind nah dran. Aber bis jetzt ist noch nichts vollendet.”

Dembele will trotz laufenden Vertrags bis Sommer 2021 zu den Katalanen wechseln und hatte vergangene Woche unerlaubt beim Training in Dortmund gefehlt. Daraufhin hatte ihn der deutsche Bundesligist vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Zwar gab es bereits Gespräche zwischen dem BVB und Barca. Eine Einigung über die Ablösesumme gab es aber bisher nicht. Zuletzt soll ein Angebot von rund 90 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben worden sein. Dortmund will aber deutlich mehr und lehnte deshalb ab.

Am Donnerstag bestritt Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Aussagen über eine bevorstehende Einigung mit dem FC Barcelona über den Dembele-Verkauf energisch. “Barcelona ist dem Wunsch, Dembeles Transfer zu realisieren, bisher keinen Millimeter näher gekommen”, sagte Watzke am Donnerstag dem “kicker”.

Ähnlich verhält es sich mit Liverpool, das zuletzt ein 100-Millionen-Offert für Coutinho ausgeschlagen hatte. Der aktuelle Vertrag des Südamerikaners bei den “Reds” läuft noch bis Ende Juni 2022. Liverpool hatte mehrfach betont, dass Coutinho unverkäuflich sei. Allerdings möchte auch der Brasilianer zu Barcelona wechseln.

(APA)