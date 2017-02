Barca feierte Kantersieg und übernahm vorerst Tabellenspitze

Messi stsuerte einen Treffer bei - © APA (AFP)

Der FC Barcelona hat dank eines Kantersieges zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der spanischen Fußball-Meisterschaft übernommen. Der Titelverteidiger gewann am Samstag 6:0 bei Alaves und verdrängte Real Madrid um zwei Punkte von der Spitze. Die “Königlichen” haben allerdings drei Spiele weniger bestritten und konnten mit einem Sieg bei Osasuna am Samstagabend wieder vorbeiziehen.