Barca auch im zweiten Spiel 2017 sieglos

Barca rutschte damit hinter den FC Sevilla auf Rang drei zurück, der Abstand auf Leader Real Madrid wuchs auf fünf Punkte an, wobei die “Königlichen” auch noch eine Nachtragspartie in der Hinterhand haben. Den Fünf-Punkte-Abstand auf Villarreal konnte die Truppe von Coach Luis Enrique zumindest halten. Das war genauso ein schwacher Trost wie das zehnte Ligaspiel hintereinander ohne Niederlage.

Die in der Defensive bärenstarken Hausherren gingen vor 22.893 Zuschauern nach einem Digne-Fehlpass und schnellem Konter über Alexandre Pato, den Sansone mustergültig ins lange Eck abschloss, kurz nach Wiederbeginn in Führung. Danach drängte der Favorit zwar auf den Ausgleich, es fehlte lange Zeit aber der letzte Pass.

Erst in den letzten 20 Minuten wurde Barca brandgefährlich und hatte auch Pech, dass zwei Handspiele von Bruno Soriano im Strafraum (73., 78.) ungeahndet blieben. Zudem landete ein Messi-Abschluss an der Stange (73.). Ein Geniestreich des Argentiniers kurz vor Schluss führte aber doch noch zum Erfolg, er versenkte einen Freistoß aus 20 Metern im Kreuzeck (90.).

Für den 29-Jährigen war es Saisontor Nummer 13 im 14. Ligaspiel. Damit ist Barca nun schon 15 Ligapartien sowie seit 9. März 2008 gegen Villarreal ungeschlagen. Das “Gelbe U-Boot” konnte aber zum zweiten Mal in Folge nach dem 2:2 am 20. März 2016 zu Hause gegen Messi und Co. punkten.

