Barbora Strycova erste Linz-Finalistin

Tschechin Barbara Strycova steht in Linz im Finale - © APA (AFP)

Barbora Strycova heißt die erste Finalistin des Upper Austria Ladies in Linz. Die als Nummer zwei gesetzte Tschechin setzte sich am Samstag im ersten Halbfinale des 250.000-Dollar-WTA-Turniers in der tipsArena gegen die rumänische Qualifikantin Mihaela Buzarnescu nach zwei Stunden mit 6:3,7:6(3) durch. Für die 31-Jährige ist es ihr insgesamt achtes WTA-Endspiel.