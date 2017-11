Barbara Stöckl in Mäder zu Gast

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Mäder trifft...“ ist am kommenden Donnerstag wieder ein interessanter Gast in Mäder.

Barbara Stöckl ist dabei vor allem als TV Moderatorin bekannt aus Sendungen wie “Bei Stöckl” oder “help tv”. Aber auch als Autorin machte sich die Wienerin schon einen Namen und stellt in Mäder ihre bereits dritte Publikation vor. In „Was wirklich zählt. Ermutigungen für jeden Tag“ erzählt Stöckl am 30. November ab 19.30 Uhr über die Kraft schöner Momente und guter Gedanken als gesellschaftliches Bindemittel, als Kitt für unsere Gesellschaft. Das alles gibt es, jeden Tag, Tausende Male, überall, ganz nah. Im Anschluss an die Buchpräsentation und die Lesung gibt es die Möglichkeit zu einer gemeinsamen Diskussion mit der Moderatorin und Journalistin – Moderation Peter Natter. Abgeschlossen wird der Abend wie immer mit einem gemütlichen Ausklang. Beginn im Pfarrzentrum Mäder ist am 30. November um 19.30 Uhr, Karten sind im Vorverkauf erhältlich. MIMA