Die 21-Jährige musste sich am Donnerstag in Wimbledon in der 2. Quali-Runde der Slowenin Polona Hercog mit 4:6,6:7(7) geschlagen geben. Damit bleiben die US Open 2016 vorerst die einzige Tennis-Major-Teilnahme von Haas.

Am Donnerstag hat noch Gerald Melzer in der dritten Runde die Chance, ebenfalls in den Hauptbewerb aufzusteigen. Die ersten beiden Sätze gegen den Belgier Ruben Bemelmans hat der Niederösterreicher aber verloren.

(APA)