Bankraub in Wien: Täter nach 22 Minuten geschnappt

22 Minuten nach einem Banküberfall in Wien-Landstraße ist am Dienstag der Täter festgenommen worden. Der bewaffnete Mann hatte am Nachmittag eine Filiale in der Landstraßer Hauptstraße überfallen, Bargeld erbeutet und zu Fuß die Flucht ergriffen. Am Schwarzenbergplatz war Schluss, Beamte der Wega nahmen den Täter fest, berichtete die Landespolizeidirektion.