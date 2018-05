Banken werden testweise Hackerangriffen ausgesetzt

Ende des Jahres wird die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) gemeinsam mit anderen staatlichen Behörden und einer Gruppe von ausgewählten Banken eine Cyber-Sicherheitsübung für die Finanzbranche abhalten. In dieser "Katastrophenübung" sollen Hackerangriffe simuliert und weitere Gefahrenquellen für IT-Plattformen und Datenströme von Banken ermittelt werden.

Die FMA-Vorstände Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller sprachen am Mittwoch von einem “Planspiel” mit Krisenszenarien, das es in Österreich für diese Art der Bedrohung erstmals gibt. Die FMA rechnet zur Zeit mit zehn teilnehmenden Banken, auf freiwilliger Basis. In der Aufsicht selbst ist ein zwölfköpfiges IT-Expertenteam befasst. Für alle Finanzsektoren werden zur Zeit eigene IT-Sicherheitsleitfäden erarbeitet.