Bank Austria-Immotochter an Signa und Investoren verkauft

Über den Kaufpreis wurde stillschweigen vereinbart. Der “trend” hatte zuletzt von rund 150 Mio. Euro berichtet.

Der heute unterzeichnete Kaufvertrag beinhaltet sämtliche Beteiligungen der BAI Bauträger Austria Immobilien GmbH, unter anderem auch den Projektentwicklungsbetrieb. Signa und die erst im Sommer 2016 gegründete Invester-Investorengruppe übernehmen die BAI im Rahmen eines 50:50-Joint Ventures.

Übernommen werden auch die BAI-Dienstleistungsgesellschaften, der Makler BAReal und die Hausverwaltung Donath. Die Unternehmen mit ihren insgesamt rund 150 Mitarbeitern sollen durch die neuen Eigentümer weitergeführt werden. Direkt von Signa gekauft wird das Projekt “Hauptbahnhof, Wohnen am Schweizergarten”.

Durch den Erwerb der BAI und das Joint Venture mit Invester erweitere sich das Entwicklungsvolumen der Signa-Gruppe auf rund 2,7 Mrd. Euro, so Signa-Geschäftsführer Christoph Stadlhuber. Das von Invester gemanagte Immobilienportfolio erhöhe sich auf rund 1 Mrd. Euro, so Franz Kollitsch, Mitgründer und Sprecher der Invester-Gruppe.

Der Verkauf der BAI und ihrer Beteiligungen erfolgte im Zuge eines Anfang 2015 gestarteten Bieterverfahrens des gesamten Immobilienbestandsportfolios der zur Bank Austria zählenden Immobilien Holding GmbH, das sich an in- und ausländische Investoren gerichtet hat. Die Bank Austria will sich verstärkt auf das Bankenkerngeschäft konzentrieren.

Die BAI entwickelt, errichtet und betreut Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien in Österreich und im Ausland. Das aktuelle Investitionsvolumen beträgt 1,7 Mrd. Euro. Im Portfolio sind derzeit 18 Projekte mit über 440.000 m2.

