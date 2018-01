Bandenkrieg in Fortaleza: 14 Tote bei Angriff auf Disco

Tod auf der Tanzfläche: Bewaffnete Männer haben im Nordosten von Brasilien eine Diskothek überfallen und mindestens 14 Menschen erschossen. Die Täter stürmten den Nachtklub in der Stadt Fortaleza in der Nacht auf Samstag und eröffneten das Feuer auf die Gäste, wie die Behörden mitteilten. Gouverneur Camilo Santana verurteilte die "barbarische Tat".

Nach Einschätzung der Polizei stand die Attacke auf die Disco Forro do Gago im Zusammenhang mit Revierkämpfen zwischen verfeindeten Drogenbanden. Ersten Erkenntnissen zufolge griffen Mitglieder der Gang Guardioes do Estado (Wächter des Staats) dabei Angehörige der Bande Comando Vermelho (Rotes Kommando) an. Es werde nach den Tätern gesucht, sagte Staatsanwältin Vanja Fontenele Pontes dem Nachrichtenportal G1. “Wir bedauern die Situation sehr”, sagte sie. “Wir hoffen, dass die Gewalt aufhört.”