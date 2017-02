Ban Ki-moon kandidiert nicht für Präsidentenamt in Südkorea

Ban Ki-moon zieht sich zurück - © APA (AFP)

Der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon will nicht für das Präsidentenamt in Südkorea kandidieren. “Ich werde mich aus der Politik zurückziehen”, sagte Ban am Mittwoch vor Journalisten in Seoul. Er bedauerte, mit dieser Entscheidung “viele Menschen zu enttäuschen”.