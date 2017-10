Ban-Doppelpack war zuwenig

Es war zu Beginn wie erwartet ein Spiel auf Augenhöhe. Neumarkt wäre mit ein wenig mehr Glück im Tabellenmittelfeld anzufinden. So ging es eine Weile lang hin und her, bis die Wildgänse ihre erste Strafe ausfassten. Eine Unachtsamkeit in der Wälder Verteidigung ermöglichte Sullmann die Formation zu durchbrechen. Ohne vor dem Tor bedrängt zu werden, schlenzte er das Hartgummi mit der Schlägerrückseite in die Maschen. (9.) Danach waren die Tupamäki Schützlinge eine Zeit lang von der Rolle und bauten keinen wirklichen Druck auf, bis Kompain in die Kühlbox geschickt wurde. Trotz eines fehlenden Feldspielers waren die Wälder dauernd im Angriffsdrittel, die Gastgeber hatten ihre erste Chance erst mit Ablauf der Strafe. Danach waren die Vorarlberger mit einer Überzahlgelegenheit am Zug und diesmal klappte es. Marcel Wolf wurde von Ban und Kauppila perfekt bedient und der Stürmer hämmerte den Puck unhaltbar in das Gehäuse von Morandell. (20.)

Nach der Pause waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft. Man erarbeitete sich einige Gelegenheiten die Partie zu drehen, dennoch ging Neumarkt erneut in Führung. Gleich zwei Strafen gleichzeitig wurden gegen die Wälder ausgesprochen, daher hieß es für volle 120 Sekunden fünf gegen drei. Pietilä und seine Vorderleute wehrten sich nach Leibeskräften, wurden dann aber in der 35. Minute von Nedved überrascht. Danach wurde Morandell wieder scharf bearbeitet, doch der Neumarkter ließ das Spielgerät nicht passieren.

Was danach kam war eine zerfahrene Partie. Richtig gefährlich wurde keine Mannschaft. Neumarkt schaffte es schließlich sich Chancen zu erarbeiten und drückte auf das 3:1. Gegen Spielende waren wieder die Wälder am Drücker, schafften es aber nicht den Puck zu versenken. Jussi Tupamäki nahm das Time out und Pietilä vom Eis. Zwei Strafen gegen Neumarkt folgten und sechs Wälder standen drei Wildgänsen und Morandell gegenüber. 33 Sekunden vor Abpfiff rettete Marcel Wolf einen Punkt für den ECB, die zwei anderen holte sich Harcharik für die Heimmannschaft in der Overtime. Guntram Schedler war sich nach der Niederlage sicher: “Die Siege, von denen jeder meint, man muss sie machen sind die Schwersten. Neumarkt hat heute viel mehr darauf gebrannt als wir.”