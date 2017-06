Ballzirkus beendet Saison

Am Kirchplatz trafen sich die Kleinsten des HC Lustenau. Per ÖBB-Bus ging es schon früh morgens Richtung Sportheim Ebnit. Beim Grillplatz wurden dann die Picknickdecken ausgebreitet. Nun machte sich die erste Gruppe der Kinderschar für das Reiten bei Andrea und Erwin Reis bereit. Auf sechs Islandpferden machten die Mädchen und Buben tolle Reiterfahrungen. Langsames Eingewöhnen, Richtungswechsel, selbständiges Reiten ohne Hilfe, aber auch Balanceübungen und kleine Turnübungen auf den Pferden machte dies zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Natürlich kamen auch die jüngeren Kinder an die Reihen, die von den Älteren etwas Hilfe bekamen.

Spiel und Spaß

Anschließend konnten sich die Kinder beim gemeinsamen Grillen für die bevorstehenden Spiele stärken. Die Trainierinnen Petra Mandl, Nadine Peschl, Lara und Jana König und auch Trainer Florian Isele hatten ein tolles Programm vorbereitet. Handball, Fußball, Seilspringen, Katz und Mausspiel mit dem Schwungtuch, Wasserbecher-Wettlauf und zu guter Letzt eine Wahnsinns-Wasserschlacht mit Plastikbecher und Luftballons. Das war ein riesen Spaß.

Geburtstagskind Lorenz feierte an diesem Tag seinen fünften Geburtstag und bekam von Trainerin Pezi leckere Muffins überreicht.

Einen großer Dank geht an Andrea und Erwin Reis für die unglaubliche Betreuung, an die Raiffeisenbank Im Rheintal, die ein Teil des Reitens gesponsert hat und auch an den ASVÖ, der das Projekt „Ballzirkus“ gefördert hat.