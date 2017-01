Ballsaal als Bauernhof

Zwischenwasser. (etu) Was für eine Sauerei: Schweine, Hühner und Kühe so weit das Auge reichte. Die passenden Landwirte direkt daneben. Aber der Eindruck täuscht, Muntlix war nicht Austragungsort für „Bauer sucht Frau“.

Der diesjährige Ball des Musikvereins Muntlix stand nämlich unter dem Motto „Bauernhof“. So war der ausverkaufte Frödischsaal am Samstagabend mit rund 340 Gästen entsprechend geschmückt: Heuballen, Vogelscheuchen und jede Menge „Viehzeug“. „Wir haben uns heuer für unsere Gäste wieder was Besonderes einfallen lassen“, sagt Julia Reinprecht, Obfrau der Harmoniemusik Muntlix.

Jugend im Fokus

Pünktlich um 20 Uhr wurde der Ball vom Nachwuchs eröffnet. „Natürlich durfte unsere Jungmusik Muntlix-Sulz bei diesem Auftritt nicht fehlen“, so Christoph Bechter, Obmann des Schützenmusikvereins Sulz. Die Jungmusik von Muntlix und Sulz wird Bechter geleitet. Tobias, ein Muntliger Jungmusikant, moderierte den Abend und stellte seine verkleidete Jungmusik und die „Gögerle“ vor. Er und seine bunte Schar spielten zu Beginn „Rock me“ und sorgten zum Abschluss mit „Her mit meinen Hennen“ für ausgelassene Stimmung. Drei Jungmusikanten ernteten für ihr flottes Schuhplattlersolo jede Menge Applaus.

Aber nicht nur der Nachwuchs sorgte für Stimmung. Auch die Musikanten heizten auf dem „Bauernhof“ ordentlich ein. Höhepunkt war die humorvolle Mitternachtseinlage von einer Gruppe der Harmoniemusik. Im Saal gab es dann Tanzmusik vom „Wälderchor“. Später wurde noch in die Bar geladen, wo die Fraxner-Band „kurzfristig“ zahlreiche Partygänger unterhielt. „Es war ein lustiger und super Auftritt von unserer Jungmusik, und auch der restliche Abend war ein Riesenspaß“, sagt Bechter begeistert.