Ball des Sports

Eine unvergessliche Ballnacht veranstaltete der SC Röfix Röthis

Röthis Der Sportlerball des SC Röfix Röthis ist eines der gesellschaftlichen Highlights für alle Sportbegeisterten in Röthis und Umgebung. Die Fußballer bleiben nicht nur sportlich stets am Ball, sondern gestern Abend auch gesellschaftlich. Im wahrsten Sinne des Wortes! Obmann Andreas Nachbaur und seine Kicker luden am Samstag zum Sportlerball. Die ersten Gäste trafen um neunzehn Uhr ein und nach einem Begrüßungsschnäpsle ging es schon im Foyer hoch her. Offiziell eröffnet wurde der Ball um 20.30 Uhr von Manfred Loacker welcher in altbewährter Manier durch den Abend führte. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die beliebte Band „Concorde“.